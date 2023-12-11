Украина захочет спастись, захватив Приднестровье – аналитик

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Украина может развязать войну в Приднестровье, чтобы компенсировать свои неудачи в СВО.

Об этом в интервью «Соловьев.Лайв» заявил приднестровский политический аналитик Дмитрий Соин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас на фоне происходящего на Украине Приднестровье – это такой маленький утешительный приз при тех провалах, которые идут на восточном фронте у тандема НАТО-Украина. На фоне этих провалов взять такой утешительный приз и разгромить Приднестровье», – сказал Соин.

Он считает, что Киев хочет использовать свою предполагаемую победу над Приднестровьем, как аргумент в выторговывании у Запада оружия.

«Это может быть еще одним аргументом, потому что это увеличит на несколько сот километров антироссийский фронт. В него тогда окончательно вольется Молдова. В случае активных боевых действий в эпицентре оказывается оперативная группа российских войск, российские миротворцы, российские склады, российские граждане, плюс приднестровская армия. Это будет очень серьезный геополитический узел, который надо будет или рубить, или развязывать», – рассуждал Соин.