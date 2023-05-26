Украина захватила самолет, который должен был выполнить первый рейс в российский Мариуполь
На Украине арестован самолет, который планировалось использовать для авиаперевозок в ДНР.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает офис генерального прокурора Украины.
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«По инициативе прокуроров Донецкой областной прокуратуры суд арестовал воздушное судно, принадлежащее директору предприятия гражданской авиации. В настоящее время самолет модели «АН-140-100», 2004 года выпуска, стоимостью более 20 млн грн передан в АРМА [агентство по розыску и менеджменту активов].
По данным следствия, в мае 2022 года директор общества с ограниченной ответственностью, специализирующийся на предоставлении услуг гражданской авиации, решил наладить авиабизнес на временно оккупированных территориях Украины», – отмечается в сообщении.
Директор авиапредприятия предложил главе российской администрации Мариуполя создать авиакомпанию для осуществления пассажирских и грузовых перевозок.
«Для этого пообещал предоставить в пользование собственный самолет, который в то время находился на подконтрольной Украине территории. Однако фактически доставить самолет оккупантам не удалось», – отчитались в офисе генпрокурора.
В настоящее время мужчина объявлен в розыск.
«Работники АРМА провели осмотр самолета и объявили конкурс на определение победителя по дальнейшей его эксплуатации», – уточнили прокуроры.
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