Украина захватила самолет, который должен был выполнить первый рейс в российский Мариуполь

Игорь Шкапа.  
26.05.2023 11:39
  (Мск) , Киев
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Авиация, Дзен, Донбасс, Украина


На Украине арестован самолет, который  планировалось использовать для авиаперевозок в ДНР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает офис генерального прокурора Украины.

На Украине арестован самолет, который  планировалось использовать для авиаперевозок в ДНР. Об этом, передает...

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«По инициативе прокуроров Донецкой областной прокуратуры суд арестовал воздушное судно, принадлежащее директору предприятия гражданской авиации. В настоящее время самолет модели «АН-140-100», 2004 года выпуска, стоимостью более 20 млн грн передан в АРМА [агентство по розыску и менеджменту активов].

По данным следствия, в мае 2022 года директор общества с ограниченной ответственностью, специализирующийся на предоставлении услуг гражданской авиации, решил наладить авиабизнес на временно оккупированных территориях Украины», – отмечается в сообщении.

Директор авиапредприятия предложил главе российской администрации Мариуполя создать авиакомпанию для осуществления пассажирских и грузовых перевозок.

«Для этого пообещал предоставить в пользование собственный самолет, который в то время находился на подконтрольной Украине территории. Однако фактически доставить самолет оккупантам не удалось», – отчитались в офисе генпрокурора.

В настоящее время мужчина объявлен в розыск.

«Работники АРМА провели осмотр самолета и объявили конкурс на определение победителя по дальнейшей его эксплуатации», – уточнили прокуроры.

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