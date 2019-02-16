Украина захватила территорию Крыма

16.02.2019, Симферополь, Владимир Гладков

Украина «подмяла под себя» значительную часть территории исторической Таврической губернии, которая некогда составляла единое целое с Крымом. Если восстановить историческую справедливость, для полуострова была бы решена проблема поставок воды.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

К такому мнению пришли крымские политологи в ходе телемоста Москва-Симферополь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я хотел задать вопрос по поводу того, что произошло в 1955 году, когда государство Украина (УССР, – ред.) решило забрать у Крыма северную часть Арабатской стрелки, так она и осталась в составе Украины. Что вы думаете об этой крымской территории?» – спросил экспертов журналист.

«Я не помню, чтобы кто-то ставил вопрос так, но я знаю, что масса людей, живущих на Арабатской стрелке, пострадала, которые верили и уже были готовы вслед за Крымом и вместе с Крымом перейти в Россию, были даже приняты там решения сельсоветами, потом эти люди очень серьёзно пострадали, поскольку граница проходит там, где она сегодня проходит», – рассказал историк и политолог, директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

«Ситуация сложилась ещё раньше, чем в 50-е годы, эти события связаны с периодом Гражданской войны, и такой жёсткий спор между крымским правительством Сулькевича и украинским правительством гетмана Скоропадского о судьбе этих северных территорий восходит к 1918 году, к периоду немецкой оккупации. Тогда он не был решён, но я думаю, эти проблемы маленьких территорий будут решены, когда будут решены глобальные геостратегические проблемы наших больших территорий», – добавил эксперт.

Коллегу поддержал замглавы Общественной палаты республики, политолог Александр Форманчук.

«Мне почему понравился ваш вопрос. Мы не скрываем, что у нас есть проблема воды, всё равно, альтернативы Северо-Крымскому каналу нет, и я не знаю, где её искать. Я сторонник теории, где я решение вижу в одном – если восстановить границы Таврической губернии, а почему бы и нет? Тогда у нас и Северо-Крымский канал будет работать», – предложил Форманчук.