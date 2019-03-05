Украина захватила в заложники еще одного журналиста

05.03.2019, Киев, Михаил Рябов

В Киеве уже более 12 часов продолжается обыск в квартире пророссийского журналиста Владимира Скачко. Дело ведёт фейковая «прокуратура Крыма», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мои коллеги продолжают ожидать окончание обыска в квартире у Владимира Скачко. Дверь по-прежнему закрыта, никого не впускают – не выпускают. Напомню, обыск начался рано утром и продолжается уже фактически 12 часов.

В полиции, которую вызвали на место событий, сообщили, что разрешение на обыск в квартире журналиста выдал Херсонский городской суд по ходатайству прокуратуры Крыма.

Именно с решения Херсонского городского суда началось дело главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Который с мая 2017 года безальтернативно находится в СИЗО. Его дело как раз передают в суд. Крымско-херсонским прокурорам, по сути, просто нужно было выбрать новую жертву для политических торгов.

По заявлению пресс-службы СБУ, Владимиру предъявляют так же, как и Вышинскому, «сепаратистскую» статью – ч.2 ст.110 УКУ – за якобы сотрудничество с российскими медиа агентствами. Только у Кирилла ст.111 – госизмена.

Следовательно, в случае задержания – Херсонское СИЗО», – сообщила Наталья Наталина, руководитель правозащитной группы «Успiшна варта».

Артур Журбенко, один из защитников Скачко, дежурящих возле его квартиры, сообщил, что в квартиру журналиста зашла неизвестная женщина.

«Зашла женщина с пакетом. Ее привезли на черной «Октавиа» с номерами АА 6215 ІМ

Содержимое пакета неизвестно», – сообщил Журбенко.