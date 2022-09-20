Украина закончилась, мы воюем с НАТО – севастопольский политрук

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Новости Украины

Ход специальной военной операции показал, что российская армия на Украине воюет не с ВСУ, а с коллективным НАТО.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил завкафедрой военно-политической работы Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова Александр Рябцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Рябцева, руководству государства пора объявить об этом официально.

«Мы сейчас с Украиной не воюем – про Украину забудьте. Мы сейчас воюем с НАТО, с коллективным Западом. НАТО не готово с нами развязать широкомасштабную войну, но мы им сами даем повод. Смотрите, они сначала проверяли – то не поставим, то не будем поставлять. И вдруг мы встали в мае. Мы сами им дали», – считает эксперт.

«Смотрите, что сейчас делают украинцы по всему фронту. Они бросают украинцев. Мы говорим на убой – ничего подобного, у них есть пока ресурс, но они накапливают силы и в каком-то месте уже подготовленными с помощью западной техники – известно, что Финляндия поставляет, Германия. Уже все, Украина закончилась. Никакой там Залужный, никакой президент Украины уже ничего не решают – уже НАТО, мы воюем с НАТО, слушайте, ну давайте об этом объявим, давайте объявим населению. А у нас тут «мы все хорошо живем». Да мы уже в другой реальности – вот, о чем идет речь», – заявил Рябцев.