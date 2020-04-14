Украина закономерно докатилась от строительства ракет до выращивания улиток – эксперт

14.04.2020, Киев, Игорь Петров

Украина, имевшая когда-то развитую высокотехнологическую промышленность и участвовавшая в освоении космоса, теперь гордится тем, что экспортирует сельхозпродукты.

Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно же, я очень хочу чтобы Украина, наша страна гордилась авиастроением, машиностроением, точной промышленностью.

Чтобы мы не отчитывались о том, что у нас из года в год увеличивается экспорт (улиток) из Украины, где строились когда-то прекраснейшие самолеты, где научная мысль рождалась, а сегодня мы отчитываемся о том, что каждый год увеличивается экспорт улиток и семей пчел и страусятины.

Ну и, понятное дело, зерновые. То есть представьте разницу: 1961 год – полет человека в космос, 2020 год – Украина нарастила экспорт улиток, елки-палки.

Только за одно это негодяй, который пять лет вел страну в тупик, должен ответить и сидеть за решеткой. А между тем он включен правительством в антикризисный штаб и сегодня прекрасно себя чувствует, продолжая лгать, врать и грабить», – возмущен Максим Гольдарб.