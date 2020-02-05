Украина закрывает библиотеки – рассадник неблагонадежности

05.02.2020, Киев, Михаил Рябов

Украинские власти в ближайшее время готовятся закрыть в Херсоне четыре библиотеки, в том числе две детские, а их помещения выставить на продажу. Под сокращение попадут 75 сотрудников. Проект решения без обсуждения был утвержден на заседании горсовета – его «спустили» сверху за 20 минут до начала заседания. Об этом сообщает местное издание «Гривна».

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко полагает, что нехватка средств на содержание библиотек – лишь предлог для их закрытия. На самом деле, учреждения, где большая часть фондов по-прежнему сформирована из русской литературы, рассматриваются как потенциальный рассадник неблагонадежных настроений среди населения. Цель Киева – обработать пропагандой граничащий с Крымом регион, а для этих целей хватит пропагандистских телеканалов, книги же будут вредны, поясняет Журавко.

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«Мне это напоминает Третий Рейх. В Германии и на оккупированных нацистами территориях сжигались книги. Нынешние варвары решили действовать более «культурно» – продавать библиотеки.

Продажа помещений будет означать уничтожение книжных фондов – их просто некуда будет девать. Это, похоже, и является истинной задачей новых варваров в Киеве. А вот херсонские депутаты, которые «прогнулись» и поддержали спущенное сверху решение, – это и есть самые настоящие пособники нацизма», – сказал Журавко «ПолитНавигатору».

По мнению политика, в рамках кампании против русской литературы закрытие библиотек будет происходить «не только в Херсоне, но и по всей Украине».

«Всем инициаторам и исполнителям этого преступления полагается наказанием высшая мера», – считает Журавко.