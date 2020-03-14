«Украина закрывает границу для здоровых и открывает больным» – эксперт

14.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Решение СНБО Украины о закрытии в связи с пандемией коронавируса границ с ЛДНР принято вопреки украинским законам и банальной логики.

Об этом заявил на своем youtube-канале украинский политолог Александр Семченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ноу-хау СНБО: закрыть для этих граждан (жителей ЛДНР – ред.) въезд на территорию подконтрольную Киеву, – заявил Семченко. – И при пересечении КПП будут теперь проверять прописку: если человек прописан на территории неподконтрольных Киеву частей Луганской и Донецкой области, его просто не пропустят. Решение, лишенное логики: вроде бы не было информации, чтобы на неподконтрольных Киеву территориях был бы хотя бы один случай заболевания».

При этом политолог отмечает, что все случаи подозрений и заболеваний коронавирусом на Украине связаны с самой Украиной.

«И связаны они, как бы это помягче выразиться – с евроинтеграцией, с Польшей, где очень непростая ситуация с коронавирусом, и с Италией – люди там работали, вернулись и оказались заболевшими. Люди продолжают возвращаться из Италии – их пускают, а одних граждан Украины, которые возвращаются из одной части Украины в другую – нет», – добавил эксперт.

Семченко отмечает, что подобный подход незаконен и противоречит логике.

«Это решение с изоляцией, связано с нарушением Конституции, попранием прав граждан, а главное оно – нелогичное: закрывают авиасообщение и оставляют автомобильное, железнодорожное, закрывают внутреннюю границу для одних граждан, которые не имеют никакого отношения к коронавирусу, и открывают для тех, которые работают за рубежом и имеют отношение к коронавирусу, – говорит украинский политолог. – Все чаще и чаще приходится говорить: такого даже при Порошенко не было».