13.03.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Донбасс, Политика, Сюжет дня, Украина
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Украина закрывает границы, Киев начинают качать против Зеленского




Через два дня под предлогом борьбы с распространением коронавируса Украина закроет на две недели границу для иностранных граждан. Соответствующее решение сегодня было принято на заседании Совбеза в Киеве.

В лагере Петра Порошенко утверждают, что ситуация с коронавирусом может быть использована Зеленским для введения чрезвычайного положения на Украине, во время которого власти хотят провести через Верховную раду закон о продаже черноземов иностранцам, а также, якобы, решения по Донбассу, которые устроят Россию.

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«Источник в офисе президента сообщил, что Зеленский активно обсуждает введение чрезвычайного положения. В рамках борьбы с коронавирусом хотят ввести чрезвычайное положение и заодно, без лишних протестов, протянуть договоренности с Россией и продажу земли», – заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По его словам, доказательством уступок по Донбассу является создание новой площадки для прямого диалога между Киевом и ЛДНР.

«Неужели Украина признает ДНР и ЛНР? Кто уполномочил представителей Украины принимать такие решения без Верховной Рады Украины? Как они в принципе могут это подписывать? …Это капитуляция Украины по молдавскому сценарию, который готовил тот же Дмитрий Козак. Россия теперь ни при чем. Она гарант и наблюдатель, на равных с Францией, Германией и ОБСЕ… Призываю всех остальных небезразличных граждан мобилизоваться и быть готовыми к любому развитию событий», – заявляет Гончаренко.

Тем временем партия «Голос», пост лидера которой накануне покинул Святослав Вакарчук, сегодня вечером собирает митинг «Не допустим Минской зрады» под офисом Зеленского.

Одно из требований – увольнение Сергея Сивохо с должности советника Совбеза Украины за вчерашнюю сорванную националистами попытку презентации «платформы по примирению с Донбассом».

Националисты не поверили в реверансы секретаря Совбеза Александра Данилова, который накануне уверял, что несостоявшееся мероприятие было личной инициативой Сивохо – на баннерах презентации присутствовала символика СНБО, поэтому оправдания чиновника справедливо сочли неубедительными.

Завтра в Киеве также должен состояться «Марш патриотов» – шествие боевиков АТО с требованием к власти не идти на уступки России по Донбассу.

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