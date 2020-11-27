Украина закупит новую пачку «Байрактаров» у Турции. Что думают в России?

27.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Украина закупит еще пять комплексов ударных беспилотников «Байрактар». Об этом в рамках учений на полигоне «Широкий лан» заявил командующий ВСУ Руслан Хомчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Украинский милитарный портал».

По данным Хомчака, это будут улучшенные комплексы, по сравнению с теми тремя, что уже закупила Украина в прошлом году.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Уже принято решение и спланировано, что в следующем году для нужд Вооруженных Сил Украины мы закупим 5 новых «Байрактар». У них несколько другие тактико-технические характеристики, в частности высота и дальность применения», – заявил Хомчак.

Сообщается, что эти комплексы будут использоваться Украиной для «охраны морского побережья» или для наведения крылатых ракет Р-360 комплекса «Нептун».

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, в Москве понимают, против кого могут быть использованы Украиной турецкие беспилотники, но относятся к этому спокойно, потому что РФ имеет все возможности для их подавления.

«Появление любых новых комплексов, так или иначе, является угрозой, вопрос только в степени этой угрозы. Безусловно, Украина заинтересовалась «Байрактарами» после их успешного применения в Карабахе, но нужно понимать, что применение в Армении – это применение против технологически более слабого противника. Делать ставку на «Байрактары» против России – это, конечно, самообман.

Очевидно, что у России есть все возможности подавлять эти комплексы, не говоря уже о том, что их сбивать. Последние недели войны в Армении показали, что, как только там была нормально организована система ПВО, электронного подавления, так фактически беспилотники перестали применяться.

Как они собираются, украинцы, их применять – в виде ли беспилотников, корректирующих огонь, или корректирующих цели, чтобы наводить на них ракеты – это дело Украины, но очевидно, что Украина пытается обновлять свои Вооруженные Силы. Мы к этому относимся совершенно спокойно, понимаем и учитываем наращивание этих усилий, но впадать в какую-либо эмоциональность нет смысла», – заявил Шурыгин.