Украина закупит списанные французские гаубицы TRF1

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Новости Украины

Украина закупила у Франции 155-мм буксируемые гаубицы TRF1, которые больше не находятся на вооружении французской армии.

Об этом сообщает французское издание L’Opinion, ссылаясь на собственные источники.

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В этот раз Франция передаст Украине не Caesar, а старшую модель TRF1. Эти две машины имеют одинаковый калибр (155 мм), но в отличие от Caesar, TRF1 является буксируемой пушкой, а не устанавливается на грузовик, пишет L’Opinion.

Впервые гаубица TRF1 была представлена ​​на оружейной выставке Satory в 1979 году и производилась GIAT с 1984 по 1993 год. Это артиллерийское оружие способно самостоятельно передвигаться со скоростью 8 км/ч, имеет автозагрузчик. Отмечается, что во французской армии она заменила 155-мм гаубицы Modele 50.

TRF1 имеет дальность стрельбы 24 километра обычными снарядами и 30 километров реактивными снарядами, а также скорострельность в 6 выстрелов в минуту.

Франция заменит TRF1 самоходной артиллерийской установкой CAESAR, сообщает издание.

Также министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Норвегия предоставит Украине ракеты Hellfire и приборы ночного видения.