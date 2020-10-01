01.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Великобритания, Вооруженные силы, НАТО, Россия, Украина
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Украина залезет в миллиардные долги, чтобы пугать русских катерами в угоду НАТО


Очередной кредит в размере 1,6 млрд долларов планирует взять Украина на Западе – теперь речь идет о заимствованиях у Великобритании под покупку серии военных катеров с ракетными установками. Отсутствие ракетного оружия (даже на флагмане ВМСУ сторожевике «Гетмане Сагайдачном») сейчас в Киеве считается главной причиной доминирования российского флота в Черном море. Впоследствии англичане обещают перенести часть производства катеров на украинскую территорию.

Об том в интервью военному изданию «Defence Express» заявил замминистра обороны Украины Александр Миронюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации чиновника, речь идет о постепенной локализации производства малых ракетных катеров по британским технологиям и проектам на украинских предприятиях.

«Компании из Великобритании получили необходимые разрешительные согласования для работы с Украиной по продаже необходимого количества ракетных катеров. Для этого правительство Соединенного Королевства готово предоставить кредит на 10 лет на сумму в пределах 1,6 млрд долларов. Хотя конечно, с нашей стороны это потребует соответствующих правительственных гарантий. Речь идет не об обычной закупке, а о локализованном производстве кораблей в Украине, когда определенное количество образцов производится зарубежным исполнителем с привлечением наших специалистов.

А дальнейшее производство – уже на наших верфях, с освоением технологий и соответствующими навыками и, в конце концов, с получением в итоге продукта, отвечающего всем необходимым стандартам», – заявил Миронюк.


По информации издания, речь может идти о катерах класса Roussen, которые Великобритания строит для ВМФ Греции, водоизмещением 560 тонн, способных взять на борт 45 членов экипажа и вооруженных двумя пусковыми установками по четыре противокорабельных ракеты.

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