Украина заложила и раздала всё – остаётся только война с Россией

15.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Украине больше нечего предложить Западу в обмен на кредиты.

Единственный оставшийся «товар» – война с Россией.

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Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил политтехнолог Владимир Петров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинские дороги станут хорошими только в том случае, если они перестанут быть украинскими. Вы же не продаете в постоянное пожизненное пользование, вы отдаете на 50 лет, на длительный контракт.

Украина ничем не может отдавать. Всё, что может отдавать или продавать Украина – это вооруженный конфликт с Россией, который позволит всему остальному миру стричь Россию. У нас больше нечего продавать.

Украина не может продавать нефть, янтарь, хлеб, ракеты, металл, как нас учили об аграрном государстве. Мы ничего не можем», – резюмировал он.