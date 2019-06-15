Украина заложила и раздала всё – остаётся только война с Россией
Украине больше нечего предложить Западу в обмен на кредиты.
Единственный оставшийся «товар» – война с Россией.
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Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил политтехнолог Владимир Петров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Украинские дороги станут хорошими только в том случае, если они перестанут быть украинскими. Вы же не продаете в постоянное пожизненное пользование, вы отдаете на 50 лет, на длительный контракт.
Украина ничем не может отдавать. Всё, что может отдавать или продавать Украина – это вооруженный конфликт с Россией, который позволит всему остальному миру стричь Россию. У нас больше нечего продавать.
Украина не может продавать нефть, янтарь, хлеб, ракеты, металл, как нас учили об аграрном государстве. Мы ничего не можем», – резюмировал он.
Спасибо!
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