09.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украина замерла, никто ничего не понимает, всё валится – экономист


Падение экономики Украины, связанное, в том числе, и с эпидемией коронавируса, будет продолжаться и по итогу года падение ВВП составит 14-15%.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экономист Игорь Гарбарук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много людей уже переориентировались, учтя риски и те деньги, которые были отложены на отдых, замораживают, потому что никто не понимает, что будет осенью, будет ли вторая и третья волны пандемии и какое экономическое состояние страны будет на то время.

По моим оценкам, падение украинской экономики будет на уровне 14-15%. Первая ласточка на сегодняшний день уже есть, мы видим что по оценкам на апрель 2020 к апрелю 2019 года в украинская промышленность упала уже на 16,2%. Поэтому я думаю, что динамика будет такой, что до осени и экономика в целом будет иметь падение.

Посмотрим, какие действия будут со стороны правительства. На сегодня мы пока что видим правильные месседжи и хорошие слова, но превратятся ли все эти хорошие слова в настоящие действия и какие-то результаты, которые принесут облегчение обществу и национальному бизнесу – мы посмотрим. На самом деле ситуация непредвиденная», – подытожил экономист.

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