01.11.2021 15:25 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Абсолютная некомпетентность и недобросовестность Зе-власти подвела Украину на грань катастрофы. На календаре – ноябрь, но даже последний месяц осени не побуждает оккупационных украинских чиновников включить отопление в домах украинцев, а также в школах, детских садах и больницах. Украина замерзает и погружается во мрак – в прямом смысле этого слова. Разве это та «европейская» жизнь, ради которой пролилась кровь на преступном майдане и хунтой была развязана братоубийственная война в Донбассе?

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

…Запасы газа в газовых хранилищах «незалежной» по состоянию на 30 октября составляют около 18,5 млрд. кубов, что на треть меньше прошлогодних показателей. ПХГ заполнены всего лишь на 35%. «Слуги» заявляют, что такого объёма достаточно для прохождения отопительного сезона. Только вот отопительный сезон в «европейской» державе толком так и не начался.

В больницах (в том числе, с тяжелобольными коронавирусом) холодно, школы закрыты. Более того, родителям школьников неформально дали понять, что из-за отсутствия отопления в учебных заведениях их чада просидят дома до весны.

Но нехватка «голубого топлива» не помешала «слугам» заключить контракт с Молдавией о пробной закупке 1,5 млн. кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз». Тем временем премьер-министр Шмыгаль на заседании Конгресса местных и региональных властей в Одессе призвал местные тепловые компании найти, чем можно заменить природный газ. В качестве «альтернативы» креативный премьер предложил применять в котельных пеллеты – топливные гранулы из торфа и отходов деревообработки и сельского хозяйства. Всё очевиднее, что оккупационная Зе-власть неадекватна, и она попросту хочет взорвать оставшуюся часть Украины.

Действительно ли Украине хватит газа на отопительный период, если учесть, что «голубым топливом» будут заменять уголь на ТЭС? Потому что ситуация с запасами угля остаётся куда более критичной. По данным Министерства энергетики, по состоянию на 21 октября 2021-го на складах ТЭС и ТЭЦ находится почти 593 000 тонн угля. Это в 4,5 раза меньше, чем по плану, утверждённому Минэнерго.

Кроме того, с 1 ноября на Украине не будет импорта электроэнергии из России и Белоруссии. В связи с нехваткой тока, в «европейской» державе введут режим экономии электроэнергии и ликвидируют вечернее освещение городов (вернее, его остатки, ведь сотни городов и населённых пунктов «незалежной» с заходом солнца и без энергокризиса погружаются во мрак).

Также с 1 ноября в «незалежной» вновь взлетели цены на электроэнергию – на 25,7% – до 3 491,75 грн/МВТ-ч. Зе-власть могла бы не прибегать к столь радикальным мерам взвинчивания тарифов и взять деньги на удешевление энергоресурсов, например, с распиаренного Зеленским, погрязшего в коррупции «Большого строительства» или с оборонного заказа. Ведь сейчас на грани выживания находится не только украинское население, но и вся промышленность, которая останется без топлива. И Зе-президент должен решить стратегический вопрос: сохранить промышленность, пересмотрев бюджет на 2022 год и перераспределив средства из «Большой стройки» на закупку топлива, или продолжить строительство дорог, отмывая на этом деньги. Что говорить, ведь всем прекрасно понятно, что «слуга» не станет лишать себя дополнительного дохода за счёт «откатов» с «Большой стройки».

Помимо всего прочего, не намерен «мирный» преЗЕдент прекращать войну в Донбассе, поэтому скупает у «партнёров» вооружение, на котором также хорошенько нагревает собственную руку. Известно, что Министерство обороны до 2024 года потратит 95 млрд. гривен года модернизацию и закупку вооружения и военной техники. Закупки вооружения и техники на Украине остаются полностью секретными, что делает невозможным антикоррупционный контроль за данными расходами Минобороны. Например, в 2022 году ожидаемая средняя стоимость одного авто для ВФУ вырастет до 11,5 млн. гривен, тогда как в этом году оно обходится в 2,1 млн. гривен.

Аналогичная ситуация касается бюджетного запроса по закупке беспилотников (тех самых, которые пытаются совершить теракты в Донбассе). В 2021 году средняя стоимость одного БПЛА составляет 2,6 млн. гривен, а уже в 2022 году она станет в сотни раз больше – 809,7 млн. гривен. То есть деньги, такие нужные для энергетической безопасности Украины, Зе-власть бездумно пустит на вооружение, бросив на произвол судьбы замерзающих украинцев и окончательно уничтожив украинскую промышленность. А самое главное – Зеленский даже не думает выполнять своё предвыборное обещание – остановку кровопролития и намерен ещё сильнее пачкать свои грязные руки в крови невинных жителей Донбасса.

Происходящее на Украине Зе-мракобесие вылилось в очередную народную забастовку под окнами Офиса президента, которая прошла 31 октября – в так называемый «хеллоуин». Люди устроили театрализованное представление под названием «Страшная платёжка» по мотивам произведения Николая Гоголя. Действующими лицами были Страшная платёжка, Зелёный клоун (этого персонажа знают все), Вурдалака (война), Упырь (медреформа), Вий. Изгоняющие Зе-бесов скандировали: «Сегодня праздник, он не нашего происхождения, но всё-таки мы его отметили, так, как должны это делать настоящие украинцы. Не праздновать всякую нечисть, а прогонять её».

Кроме того, украинцы заявили, что, круг, как в произведении Гоголя «Вий», чертить бессмысленно.

«От нечистой силы спасёмся лишь тогда, когда украинцы соберутся и выгонят большую платёжку, войну, медреформу со своей земли», – заявил один из организаторов акции.

Радует, что к жителям оставшейся части Украины приходит прозрение, и они объединяются для борьбы с Зе-оккупантами. Следующий шаг, который должны сделать наши украинские братья, – создать мощную политическую силу, которая действительно прогонит с украинской земли Зе-нечисть, отменит все преступные оккупационные законы и приведёт Украину на историческую Родину – в Большую Россию.