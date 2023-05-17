Украина заметно нарастила ПВО – Сапоньков

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Благодаря поставкам западной техники Украине удалось значительно укрепить свою противовоздушную оборону и начать более эффективно противодействовать ударам ВКС РФ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Роман Сапоньков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы оцениваете уровень ПВО того же Киева?», – поинтересовался ведущий.

«Украинская сторона великолепно работает в плане военной цензуры, что бы там ни говорили. Поэтому данных в открытом доступе нет, но было много кадров сбития ракет над Киевом и в области. То есть, зонтик ПВО они явно нарастили, эффективность [ударов ВКС РФ] из-за этого упала. И могу предположить, что хороших целей просто не было», – сказал Сапоньков.

Военкор подчеркнул, что целей для ударов на Украине слало меньше, однако как только находятся новые – они сразу же уничтожаются.

«В конце весны и летом цели выбирались не совсем адекватные находящимся в них технике, вооружению, и так далее. Часто прилетало просто чуть ли не по пустым ангарам. И это всё тоже необходимо помнить. То есть, снижение интенсивности ударов по Киеву, с одной стороны, могло быть вызвано тем, что не было гарантированно подходящих целей, а с другой стороны, усилением ПВО. И просто не было смысл просто расходовать дорогостоящий боекомплект. Но, в то же время, мы видим, что как только цели появились, дары возобновились, и ПВО прекрасно прорывается», – подытожил он.