Украина заметно нарастила ПВО – Сапоньков

Владимир Гладков .  
17.05.2023 19:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Благодаря поставкам западной техники Украине удалось значительно укрепить свою противовоздушную оборону и начать более эффективно противодействовать ударам ВКС РФ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Роман Сапоньков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Благодаря поставкам западной техники Украине удалось значительно укрепить свою противовоздушную оборону и начать более...

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«Как вы оцениваете уровень ПВО того же Киева?», – поинтересовался ведущий.

«Украинская сторона великолепно работает в плане военной цензуры, что бы там ни говорили. Поэтому данных в открытом доступе нет, но было много кадров сбития ракет над Киевом и в области.

То есть, зонтик ПВО они явно нарастили, эффективность [ударов ВКС РФ] из-за этого упала. И могу предположить, что хороших целей просто не было», – сказал Сапоньков.

Военкор подчеркнул, что целей для ударов на Украине слало меньше, однако как только находятся новые – они сразу же уничтожаются.

«В конце весны и летом цели выбирались не совсем адекватные находящимся в них технике, вооружению, и так далее. Часто прилетало просто чуть ли не по пустым ангарам. И это всё тоже необходимо помнить.

То есть, снижение интенсивности ударов по Киеву, с одной стороны, могло быть вызвано тем, что не было гарантированно подходящих целей, а с другой стороны, усилением ПВО. И просто не было смысл просто расходовать дорогостоящий боекомплект.

Но, в то же время, мы видим, что как только цели появились, дары возобновились, и ПВО прекрасно прорывается», – подытожил он.

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