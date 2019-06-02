Украина замолчала 5-летие бомбардировки Луганска

02.06.2019, Луганск, Михаил Рябов

Украинские власти и СМИ проигнорировали 5-летие трагических событий в Луганске, когда боевой самолет ВСУ нанес удар с воздуха по зданию Луганской областной государственной администрации с целью ликвидации руководства ЛНР, в результате чего пострадали случайные прохожие.

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«Украинская «сушка» совершив несколько кругов над центром Луганска зашла на позиции и где-то над тем местом, где сейчас стоит памятник с надписью 02.06.14 на Оборонной, выпустил серию ракет по центральному скверу. Прорубил просеку в зарослях парка и выпустил ракету по зданию администрации. Восемь человек остались лежать в лужах крови на тротуаре и пороге администрации… Зачем нужно было наносить авиаудар по по центру мирного города? У кого хватило цинизма дать приказ выпускать ракеты по скверу, где гуляли дети, мамы и пожилые люди? У кого не отвалилась рука нажать на гашетку и выпустить заряды по живым безоружным целям? У меня есть ответы на эти вопросы, но их нет в решениях судов и трибуналов», – комментирует советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко отмечает, что, как и в случае с пятилетием трагедии в Одессе, события в Луганске предпочитает не комментировать новый президент Владимир Зеленский. Украинские телеканалы, еще несколько дней назад транслировавшие на экранах свечу памяти по Симону Петлюре, предпочли замолчать сегодняшнюю дату.

«Цинизм ситуации заключался в том, что киевский режим нагло соврал, заявив, что никакой бомбардировки не было, что это был банальный взрыв кондиционера. А через несколько дней в сеть попала запись радиопереговоров пилота, исполнившего этот преступный приказ.

Как после этого назвать того, кто отдал этот преступный приказ и того, кто его выполнил? Террористы, бандиты, совершившие военное преступление, но никак не вооруженные силы Украины. После содеянного эти люди потеряли право называть себя защитниками Родины, а их преступления не имеют сроков давности. Это преступление никогда не забудется!» – комментирует Журавко.