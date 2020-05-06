Украина замыливает глаза «новыми лицами» в Контактной группе

06.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

От изменений в делегации Украины в Контактной группе по Донбассу не стоит ожидать позитивных перемен.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз пытается имитировать бурную деятельность по урегулированию конфликта на территории Донбасса. В частности, вчера он подписал указ, которым был утвержден состав украинской делегации для участия в переговорах контактной группы.

Несмотря на то, что статус делегации был поднят – за счет усиления главами комитетов парламента и высокими представителями исполнительной власти – от нее вряд ли стоит ожидать позитивных прорывов в переговорном процессе», – заявил Муратов.

При этом, по его мнению, «новые лица» будут только тормозить переговорный процесс, так как они не участвовали в подобных переговорах ранее, и вообще не факт, что они ознакомлены с самим Комплексом мер.

«По словам того же Ермака, Украина намерена занять более жесткую позицию и более рельефно обозначить собственные позиции. Однако при этом Киев скрыл от общественности изменение «формата» переговоров. Отвлекая внимание на «усиленный» состав, Зеленский хочет закрепить некие три стороны переговоров. Сейчас в Контактной группе ведут переговоры представители от Украины, представитель от ДНР и представитель от ЛНР. Россия и ОБСЕ являются медиаторами, а не сторонами переговоров.

Таким образом, усилиями Киева за пять лет переговорного процесса ни один пункт Минских соглашений так и не был выполнен в полном объеме.

И изменение состава переговорщиков от Украины в Контактной группе или ее название только в очередной раз дает понять, что Киев не готов идти ни на какие компромиссы, в том числе выполнять ранее взятые на себя обязательства», – добавил Муратов.