27.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Медицина, Политика, Украина
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Украина занижает статистику по зараженным – депутат




Украинское руководство страны в течение двух месяцев фактически бездействовало, и вместо того, чтобы подготовиться к эпидемии коронавируса, занималось рассмотрением закона о продаже земли в угоду МВФ.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной рады, бывший боевик-атошник Илья Кива, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мир охвачен со всех сторон пандемией, некоторые страны уже с этим справились, у нас внутри страны начинается процесс заболевших и зараженных в геометрической прогрессии. А я думаю, что на сегодняшний день многие просто напросто числа и факторы умалчиваются, потому что людям до конца не ставят конечного диагноза, чтобы не увеличивалась статистика.

Чем вы, елки-палки, занимались два месяца назад, когда уже было всем понятно, что мир будет поражен этой болезнью? Они гнали нужные им законы в этом турбо-режиме, не обращая ни на что внимания, они пытались как можно быстрее рассмотреть правки, чтобы принять в угоду МВФ этот преступный закон о продаже земли

Когда нужно было стабилизировать уже ситуацию, перестраивать экономику, работать над тем, чтобы закрепить и укрепить позиции врачей, которые сегодня находятся на передовой борьбы с этой болезнью. А они оголены, у них нет даже средств личной самозащиты, не говоря уже о медпрепаратах и условиях работы. Но это два месяца назад никого не интересовало», – заявил Кива

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