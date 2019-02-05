Украина заняла «почетное» место в списке самых нищих стран мира – киевский эксперт
Киевские политики очень любят хвастаться, что Украина в своём экономическом развитии догоняет благополучные страны, но при сравнении темпов роста выясняется, что украинская экономика безнадёжно отстаёт.
Об этом на пресс-конференции «Будущее украинских олигархов» заявил аналитик «Украинского института будущего» Игорь Тышкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас правительство любит хвалиться тем, что украинская экономика растёт со скоростью 3% в год, и что мы таким образом якобы догоняем наших соседей. У нас в «Институте будущего» работают стажеры-студенты, и они просто мониторят новости соседних стран. Так вот, соседние страны растут со скоростью более 4 процентов. Мы якобы развиваемся, но мы с каждым годом всё больше отстаём», – отметил эксперт.
В свою очередь исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко добавил, что Украина меняется местами с теми странами, которые традиционно считались нищими, а сейчас стремительно развиваются.
«Когда с 1997 по 2017 год украинская экономика выросла на 20%, польская, в этот-же период времени, удвоилась. Когда в прошлом году Украина выдавала «на ура» «замечательную» статистику третьего квартала прошлого года и рост на 3,8 процента, на нашей западной границе румыны выросли на 7,8 процентов, а поляки – на 7,2 процента.
И начиная с 2010 года те, кто в нашем понимании всё ещё являются бедными и недостаточно развитыми странами, давным-давно показывают такие темпы роста, что это вопрос всего лишь нескольких лет, чтобы они нас догнали и опередили. Монголия с 2010 года не растёт меньше, чем 10% в год. Вьетнам, Лаос, Камбоджа не растут с 2010 года меньше, чем на 6% в год.
Поэтому бедность – она не там, где, как традиционно считалось, она существует. Она совсем близко подкралась к нам, и уже здесь находится», – резюмировал Устенко.
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