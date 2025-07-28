«Украина – западная ЧВК, где истребляют старых и ненужных» – азербайджанский эксперт

Главная задача западных корпораций – сохранять жизнеспособность Украины на уровне 7-8 млн. трудоспособного населения.

Об этом в своём видеоблоге заявил азербайджанский военный и политический эксперт Фикрет Шабанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ключевая задача войны – оставить в Украине приблизительно 7 млн. трудоспособного населения. Остальные должны были или покинуть эту страну, или инвалиды, или, цинично говоря, утилизированы. Потому что Украина в рамках 7 млн. трудоспособного населения – это как раз тот объём транснациональных корпораций, который интересуется бизнесом в Украине.

Потому что больше 7 млн. людей – это социальные нагрузки, это пенсии, выплаты, система социального здравоохранения, другие социальные отчисления, которые остались от Советского Союза по наследству, – эти системы не должны работать. И 7 млн. – это люди, которые смогут производить столько продукции, которая в форме налогов оплатит их содержание.

То есть, если 7 млн. работают, но людей, которые сидят на бюджете, 20 млн., украинской государственности это будет не рентабельно, с точки зрения бизнеса. Не с точки зрения украинской государственности. Вот, в их понимании, что 7-8 млн. трудоспособного населения достаточно в Украине», – сказал Шабанов.