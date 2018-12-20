Украина записала в достижения фейковую полицию Крыма

20.12.2018, Киев, Игорь Петров

Одним из достижений МВД Украины в уходящем 2018 году стало создание фейковой патрульной полиции Крыма и Севастополя. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На протяжении года запустили патрульную полицию в Ковеле, в Измаиле, селе Чайки (Киевская область). Также начали работу патрульная полиция Крым и Севастополь», – сказал чиновник.

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Фейковая патрульная полиция Крыма была запущена Украиной в мае 2018 года. Ее подразделения действуют в Херсонской области на границе с российским Крымом, патрулируя Арабатскую Стрелку, а также трассы в трех приграничных районах – Геническомм, Каланчацком и Чаплынском. Киевская пропаганда уверяет, что полицейские переместятся на полуостров в случае возвращения Крыма под контроль Украины.