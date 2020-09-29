Украина запланировала на своей территории войну НАТО с Россией – Кузьмин

29.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская власть добровольно сделала территорию страны местом для «фехтования ракетами» между НАТО и Россией.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Кузьмина, усилиями экс-президента Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского Украина разрешила дислоцироваться на своей территории войскам НАТО круглогодично.

«Я когда-то говорил и обращал внимание на существующий документ – один из очень интересных документов для нас – это концепция безопасности, которую утвердил президент Порошенко в 2016 году. В ней прямо прописано, во второй главе о том, что территория Украина рассматривается как территория, на которой планируется в среднесрочной перспективе война между странами НАТО и Россией.

Улавливаете? Не на территории Франции, не на территории Польши – на территории Украины. И второй документ – это указ президента Зеленского, который разрешил на территории Украины проведение военных учений стран НАТО на протяжении всех 366 дней этого года. То есть под концепцию, утвержденную Порошенко, которая предусматривает ведение войны стран НАТО и России на территории Украины, реализовывая эту концепцию, допустил сюда войска НАТО на протяжении всех дней в году.

Поэтому Россия, понимая возможные опасности от таких «учений», может реагировать так, как может реагировать именно Россия. То, что происходит сегодня в Карабахе, это как раз подтверждение того, что может случиться в Украине. Когда на территории нашей с вами страны натовские и российские военные будут выяснять отношения.

Помните одно из интервью президента Путина, когда он сказал, что если все-таки эта история будет продолжаться, то Россия будет уничтожать центры принятия решений, где бы они не находились. Ну наверняка имелась в виду Украина и центры принятия решений в украинском государстве. А таковыми центрами является наш известный киевский правительственный квартал и точки, определенные министерством обороны.

А теперь представьте это фехтование ракетами, не обязательно ядерными, между странами НАТО и Россией, которые будут проведены на территории Украины», – заявил Кузьмин.