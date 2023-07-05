Украина запланировала скандал на саммите НАТО – Бортник

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Украина планирует устроить скандал на саммите НАТО, вынеся вопрос о ее членстве на голосование.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости LIVЕ» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бортник подчеркнул, что Украине уже заявлено, что она не получит членства в НАТО, однако это не останавливает планы киевской делегации.

«Мне кажется, что это риторика последней надежды – так можно сказать. Мы прекрасно понимаем, что не все зависит от США, хотя воля и позиция США имеют определяющий фактор для функционирования НАТО. Но внутри НАТО сегодня 31 страна, может, будет 32 когда-то, и каждая из них имеет свои национальные интересы. Как показала ситуация вокруг Швеции и Финляндии, очень неожиданные иногда национальные интересы внутри Альянса», – сказал эксперт.

Он полагает, что Украина своими заявлениями ставит США в неудобное положение.

«Если Украина не будет принята в НАТО, то это означает, что США не хотели. Это даст дополнительную аргументацию противникам Байдена внутри США утверждать о его каких-то сговорах с Россией, с Китаем, со всеми остальными. Это риторика последней надежды. Я вчера общался с инсайдерами из-за кулис подготовки форума в Вильнюсе. Говорят, что может быть огромный скандал, потому что украинская делегация, несмотря на то, что ей говорят, что никакого вступления в НАТО не будет на этом саммите, собирается громко и публично ставить этот вопрос во время заседания этого саммита. И может быть огромный скандал», – заявил Бортник.