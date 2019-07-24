Украина заподозрила Молдавию в радиоактивной контрабанде

24.07.2019, Москва, Елена Острякова

«Современные высокоэффективные комплексы» автоматизированного слежения за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов типа «TSA» «RAPISCAN» установлены на пункте пропуска «Староказачье» на границе Молдавии с Украиной.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Такие же комплексы установлены на границе с Россией.

«Иностранная делегация, в состав которой вошли представители департамента энергетики США, Национальной лаборатории «LANL» и компаний-производителей оборудования «Aecom», «Apogee group», «Rapiscan» провели проверку работоспособности установленного оборудования и после принятия его в эксплуатацию передали представителям пограничных отрядов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что начиная с 2005 года стационарными комплексами оборудованы 74 пункта пропуска. Кроме того, органы Госпогранслужбы Украины также получили 20 систем на базе автомобилей.