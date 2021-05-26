Украина запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии

26.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

На Украине Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила импорт российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», решение об этом принято на заседании НКРЭКУ, официальное сообщение о итогах которого пока не опубликовано.

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Ранее регулятор объявлял о решении ограничить доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах на 2021 год, в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества.

«Ограничение импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества (Российской Федерации и Республики Беларусь), должно рассматриваться исключительно в комплексе мероприятий, направленных на обеспечение безопасности поставок электроэнергии, в частности, в части соблюдения установленных графиков накопления угля производителями электрической энергии для подготовки к осенне-зимнему периоду», – говорится в сообщении НКРЭКУ, опубликованном на прошлой неделе.

Там же отмечено, что согласованные позиции по этому поводу были выработаны с Министерством энергетики Украины, НЭК «Укрэнерго» и компаниями-производителями электрической энергии ГП НАЭК «Энергоатом», ЗАО «Укргидроэнерго», ОАО «Центрэнерго», ОАО «Донбассэнерго», «ДТЭК Энерго».

На сегодняшнем заседании НКРЭКУ должно быть принято соответствующее постановление «О распределении пропускной способности межгосударственных связей».

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что от этого выиграют все компании-производители, с которыми регулятор согласовывал решение.

«Сейчас импорт электроэнергии не востребован, здесь достаточно электроэнергии и в этой ситуации защитные меры применило бы любое правительство. Это решение выгодно любому крупному производителю электроэнергии внутри Украины, в том числе, конечно и ДТЭК, но и «Энергоатому» и другим. Пока есть импортные поставки, они вынуждены конкурировать с ними и им сложно это делать, они теряются долю свою долю рынка.

Хотя нельзя сказать, что сейчас поставки электроэнергии из России или Белоруссии значительные, они были значительными в феврале, когда энергосистема Украины в них нуждалась. Сейчас в них особой нужды нет. На данный момент потребление электроэнергии в Украине полностью покрывается внутренним производством. После октября импорт электроэнергии снова может быть востребован, хотя сейчас сложно сказать как обернется ситуация», – считает эксперт.