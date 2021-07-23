Украина запретила крымчанам под флагом Либерии находится на своей территории

23.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина запретила въезд на свою территорию на три года российским морякам, которые имели российские удостоверения, выданные на территории Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации украинских пограничников, речь идет о членах экипажа судна, прибывшего в порт Южный под флагом Либерии.

«12 членов суднокоманды – все граждане РФ, предъявили пограничникам документы, выданные на территории оккупированного Крыма. Россиянам запретили въезд в Украину сроком на 3 года. Напоминаем, что в соответствии со ст. 9 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законом. Кроме того, любой акт (решение, документ), выданный такими органами и/или лицами, является недействительным и не создает правовых последствий», – говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2018 года украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно «Норд» с экипажем на борту.

Членам экипажа удалось вернуться домой только в октябре того же года.