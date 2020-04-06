Украина запретила сербскую организацию

06.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Окружной админсуд Киева запретил и принудительно распустил международную общественную организацию «Объединенная сербская диаспора Евразии» якобы из-за ее пророссийской направленности и «угрозе» территориальной целостности Украины.

Об этом сообщается в блоге «Балканский обозреватель», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В суд обратилось Министерство юстиции по запросу СБУ, которая проинформировала о «противоправной» деятельности организации.

В решении суда говорится, что руководитель «Объединенной Сербской Диаспоры Евразии» Драган Станоевич – активный сторонник Российской Федерации и по ее заданию организовывал и координировал антиукраинские акции в Днепропетровской области, встречался с представителями государственных и неправительственных структур РФ и активно поддерживал деятельность ЛДНР.

Также, находясь в Сербии, он якобы проводит антиукраинскую деятельность, выступая с критикой украинской власти, акцентирует внимание на якобы развития неофашистских движений на Украине.

«Что касается исковых требований о принудительном роспуске (ликвидации) общественной организации «Объединенная Сербская Диаспора Евразии», суд отмечает следующее. Законом «Об общественных объединениях» предусмотрено право суда принять решение о запрете деятельности. Учитывая, что действия общественной организации противоречат основам деятельности общественной организации, определенной собственным уставом, противоречат требованиям ст. 4 Закона, суд пришел к выводу, что исковые требования о запрете деятельности общественной организации подлежат удовлетворению в полном объеме», – говорится в решении.