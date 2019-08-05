Украина запросила у США больше Джавелинов

05.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украина обратилась к Соединенным Штатам с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью “Радио Свобода”.

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Украина “хотела бы приобрести более Javelin” с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США, уточнил американский дипломат в интервью.

О том, что Украина выразила заинтересованность в получении большего количества противотанковых ракетных комплексов “Джавелин”, в марте 2019 года сообщал и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, уточняет издание.

В конце июня Сенат Конгресса США одобрил выделение 300 млн долларов на военную помощь Украине.