Украина запустила новый фейк о Крымском мосте

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Новости Украины

В сети Интернет распространяется очередной фейковый указ о движении по Крымскому мосту.

В этот раз всем военнообязанным для проезда якобы нужно иметь при себе справку военкома с разрешением на выезд с обязательной датой возвращения обратно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подобный документ за подписью начальника отдела мобилизационной подготовки Военного комиссариата республики распространяется по транспортным компаниям.

«Для обеспечения организации призыва граждан по мобилизации, а также в связи с высоким жёлтым уровнем террористической опасности сообщаем о новых правилах движения по транспортному переходу через Керченский пролив, которые вводятся с 19 сентября 2022 года, – гласит поддельный указ. – Для выезда за пределы республики Крым водителям и сопровождающим груз лицам из числа военнообязанных при себе необходимо иметь письменное разрешение военного комиссариата с обязательным указанием даты возвращения».

Вбросы фейковых указов об эвакуации из Крыма, правил движения и действий на случай разрушения Крымского моста продолжаются уже месяц. Один из таких документов гласил, что с 24 августа вводится предварительная регистрация в ГИБДД для передвижения по Крымскому мосту автомобильным транспортом, «учитывая высокую вероятность агрессивных действий Украины при поддержке НАТО».

«На Украине начали призывать женщин на воинскую службу, что сразу вызвало возмущение. Что бы переключить внутреннюю повестку, Киев состряпал фейк о запрете выезда призывников из Крыма. Это не соответствует действительности. Ограничений нет. Просьба доверять только официальным источникам», – прокомментировал очередную «липу» советник главы Крыма Олег Крючков.

Сегодня очередная волна лжеминирований накрыла Керчь. Звонки как всегда поступили с сопредельной территории. В школы и больницы города поступили сообщения о заложенной взрывчатке. Школьников и посетителей поликлиник эвакуировали, на месте работают пиротехники.

«Неплохо было бы за каждый теракт на нашей территории, атаку беспилотником, обстрел – минусовать одну ТЭС, мост через Днепр или другой инфраструктурный объект. Желательно во Львове, Ивано-Франковске, Луцке или Киеве. Автоматически, как Израиль. Заминировали по телефону в Крыму школы – нет одного моста в столице Украины, обстреляли село в Белгороде или Курске – закончилось ж/д сообщение между Львовом и Киевом», – заключил Крючков.