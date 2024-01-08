Украина запустила «звериную формулу» войны

Украина после провала «контрнаступа» и основных резервов ВСУ должна была капитулировать, потому что вести военные действия дальше некому и нечем. Но для этого нужна политическая воля Киева, который, напротив, мобилизованными пытается закрыть потери личного состава, придумав «звериную формулу» закидать «кусками плоти» линию соприкосновения.

Такое мнение в эфире «Радио «Комсомольская правда» высказал директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь вопрос на самом деле нематериальный, даже не столько материально-технический, сколько вопрос той самой злой воли, когда в общем-то все разумные аргументы в пользу каких-то надежд, возможностей ведения боевых действий давно исчерпаны. Это стало видно ещё в июне прошлого года, когда так называемый «контурнаступ» по сути дела провалился. Его рекламировали, если вы помните, с февраля по июнь, а в итоге получился пшик. «Контрнаступа» не получилось, все резервы угроблены, и дальше возникает вопрос: в нормальных условиях происходит капитуляция, потому что воевать нечем. А когда нечем воевать, то на самом деле всё зависит от политической воли. Гитлер сопротивлялся до конца апреля, до начала мая, причём некоторые группировки вооруженных сил Германии остались боеспособными даже и в мае уже после капитуляции», – отметил эксперт.

«Значит, вопрос возникает в том, насколько нынешнее руководство Украины готово в дальнейшем издеваться над собственным народом и бросать на убой всё больше и больше кусков своей плоти, извините за выражение, мяса на уничтожение. Потому что война сейчас ведётся с очевидным совершенно преимуществом российских войск и авиации. Бывает так, что за неделю уничтожается по 5-10 самолётов, когда уже не на чем и вроде бы как некому летать. Тех же самых истребителей-бомбардировщиков, несущих ракет, в том числе Storm Shadow осталось около десятка. Вылететь они могут в лучшем случае двойкой или тройкой, поэтому вроде воевать нечем. Но воюют. Значит можно заставлять людей идти на пулемёты, можно гробить людей», – указал Подберёзкин.

По его словам, существуют разные оценки потерь со стороны ВСУ за последние почти два года, которые начинаются от 250 тысяч убитыми и доходят до полумиллиона.

«Мои оценки были ещё в ноябре такие, что 500 тысяч они потеряли безвозвратно. Сейчас они теряют не по 30-40 тысяч в месяц, как до этого, а сейчас бывает до 2 тысяч в неделю. Но дело-то даже не в этом. Кроме потерь военных есть санитарные потери. Сейчас ещё идёт обморожение, идёт простуда, это всё удваивает потери. Не может быть такого, чтобы люди брались из ниоткуда. Вот они сейчас собираются и убогих, и калек, и всех туда бросают. Мобилизованных уже три четверти. Из коренного состава Вооружённых сил хорошо, если осталась четверть. Но я думаю, что меньше. Чем они собираются воевать? Какими силами? Неподготовленными солдатами? Их бросают на убой. И чтобы к такой звериной формуле прийти, это додуматься надо. Украина мне напоминает огромный айсберг, который в тёплой воде тает. И когда где-то край подтает, он перевернётся. Но где? Это очень трудно предположить, никакой компьютер это не рассчитает. Сопротивляться там некому. И пока вроде бы как хватает снарядов, крупнокалиберных снарядов, как основного инструмента ведения войны. От них и авиационных бомб 90% потерь», – указал эксперт.