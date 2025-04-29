Украина привила европейцам свои дикие нормы поведения.

Об этом в интервью заместителю командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуарду Басурину рассказал покинувший Украину известный киевский политтехнолог Дмитрий Выдрин, в прошлом депутат ВР от партии Юлии Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сутью рагулизма является почти полное отсутствие такта и деликатности, чувства меры. И я сейчас с большим сожалению, с горечью наблюдаю, что не Украина пытается или частично входит в Европу, а Европа вошла в Украину и непонятно, кто кого больше заразил своими нарративами.

Легко проверить – пусть наши зрители посмотрят, очень много есть фотографий, роликов, посвященных трагическим событиям, например похороном каких-то известных людей. И есть ролики, где показаны тусовки, даже на кладбищах, где собираются якобы проводить усопшего, и меня просто возмущает, поражает поведение лидеров Европы, анекдоты, смешки, хохот иногда, и это на похоронах.

И как-то я думаю, откуда это в Европе, которая воспитывалась на иногда чрезмерном религиозном фанатизме, на чрезмерных религиозных ограничениях, вдруг взялась вот эта расхлябанность, неделикатность, непочтение даже к усопшим людям», – сказал Выдрин.