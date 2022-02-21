Украина засекла в Азовском море угрожающее усиление группировки ВМФ России

21.02.2022  13:52 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина
Новости Украины

Россия в рамках учений ввела в Азовское море крупную группировку ВМФ России, которая теоретически может быть использована для поддержки ЛДНР с моря. Украина в свою очередь также объявила о своих учениях и закрытии части акватории на Азове. В результате, если посмотреть на карту, украинская зона перекрытия во многих местах совпадает с российской.

Об этом в своем блоге пишет отслеживающий на западные гранты морскую активность из Киева бывший крымский экономист-майданщик Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия в рамках учений ввела в Азовское море крупную группировку ВМФ России, которая теоретически...

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Клименко опубликовал карту перекрытия морской акватории – красным помечены участки, закрытые Россией, желтым – Украиной. Во многих местах они накладываются друг на друга.

Клименко также указывает, что сейчас в Азовском море находятся российские корветы «Ейск» и «ПавелДержавен», ракетный катер «Набережные Челны», а также три больших десантных корабля – «Цезарь Кунников», «Саратов» и «Новочеркасск».

Одновременно с другой стороны Крыма в Черном море недалеко от Скадовска (Херсонская область) проводят учения шесть российских БДК, ракетный катер, тральщик и корветы береговой охраны РФ.

«Военно-политическое давление – угроза десантной операции на фоне ситуации на Восточном фронте и подготовки к возможному признанию ЛДНР, которое может состояться 21-22.02.2022. А вот 22.02.2022 на заседании Совета Федерации по просьбе признанных «республик» может быть принято решение о военной помощи. (Конечно, в этой ситуации войска демонстрация может перевариться из угрозы на реальность). Итак будем бдительны и выдержаны», – призывает Клименко украинских самостийников.

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