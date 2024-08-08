Украина зашла в Курскую область, чтобы показать свою потенцию – киевский политолог

Атака ВСУ на приграничье Курской области помогла Украине показать Западу и Глобальному Югу свой потенциал в контексте негласных переговоров, которые идут по грядущим мирным договоренностям.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что точно так же, как Россия пытается растянуть силы по всей линии фронта, Украина попыталась пойти на упреждение. С другой стороны, в контексте переговоров, которые на сегодняшний день идут относительно перемирия между Украиной и Россией, в которых участвуют западные страны и страны Большого Юга плюс Китай.

Совершенно очевидно, что каждая сторона пытается показать, что у нее есть потенция, потенциал. На фоне наступления России на востоке – там идут тяжелейшие бои за Торецк, Нью-Йорк. Соответственно, Украине, которая медленно там пятится, необходимы были аргументы, которые бы показали, что у нее есть потенциал. В этом плане эффект неожиданности сработал, и мы видим, что такой ход дает новые возможности», – заявил Романенко.