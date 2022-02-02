Украина заставила аэропорт Праги отказаться от русского языка

02.02.2022  23:18 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Д.Б., Дзен, Туризм, Украина, Чехия
Новости Украины

В аэропорту Праги отказались от объявления отправляющихся на Украину рейсов на русском языке – вместо него теперь будут использовать английский и чешский.

Об этом сообщил киевский телеканал СТБ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В аэропорту Праги отказались от объявления отправляющихся на Украину рейсов на русском языке –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Отказались от русского. Отныне пражский аэропорт не будет объявлять рейсы на Украину на языке агрессора. Будут звучать чешский и английский языки», – рассказал журналист.

Это решение было принято в результате многочисленных просьб киевских дипломатов в Чехии к руководству аэропорта. В пражской компании долгое время отказывались, аргументируя свою позицию тем, что русский язык нужен пассажирам, которые летят через Украину транзитом.

Тем не менее, украинские дипломаты добились своего и вынудили руководство пражского аэропорта отказаться от использования русского языка.

«То есть, к Украине таки прислушались», – с радостью резюмировали киевские телевизионщики.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть