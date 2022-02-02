Украина заставила аэропорт Праги отказаться от русского языка

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Новости Украины

В аэропорту Праги отказались от объявления отправляющихся на Украину рейсов на русском языке – вместо него теперь будут использовать английский и чешский.

Об этом сообщил киевский телеканал СТБ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отказались от русского. Отныне пражский аэропорт не будет объявлять рейсы на Украину на языке агрессора. Будут звучать чешский и английский языки», – рассказал журналист.

Это решение было принято в результате многочисленных просьб киевских дипломатов в Чехии к руководству аэропорта. В пражской компании долгое время отказывались, аргументируя свою позицию тем, что русский язык нужен пассажирам, которые летят через Украину транзитом.

Тем не менее, украинские дипломаты добились своего и вынудили руководство пражского аэропорта отказаться от использования русского языка.

«То есть, к Украине таки прислушались», – с радостью резюмировали киевские телевизионщики.