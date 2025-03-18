Украина затягивает конфликт, превращая его в войну Трампа

Анатолий Лапин.  
18.03.2025 15:18
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика


Чем дольше затягивается конфликт на Украине, тем больше в него становится вовлечена новая администрация США.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чем дольше затягивается конфликт на Украине, тем больше в него становится вовлечена новая администрация...

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«Плохое есть одно обстоятельство. Трамп в итоге теряет время, а это является его главным ресурсом и главная ставка демократов, ну и в целом глобального проекта, включая Украину, собственно, надо понимать, почему Украина сейчас говорит о мире и перемирии. Не потому, что Украине нужны мир или перемирие, Украине нужно время потянуть.

Потому что расчет строится таким образом, что через два-три месяца это уже станет войной Трампа. То есть пока он еще может все скидывать на злого Джо Байдена: ну, во-первых, давайте отметим, мы записываем эфир на 55-й день его президентства. Это уже не день, не два, не десять. Мы уже знаем, что война за 24 часа — это просто человек шутканул, оказывается. Сарказм у него такой был. Мы с вами это говорили, но просто это вопрос о ценности слов Трампа. Но в целом расчет строится на том, что рано или поздно Трамп, потеряв время, против своей воли окажется вовлечённым в очень много конфликтов», – заявил Щелин.

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