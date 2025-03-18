Украина затягивает конфликт, превращая его в войну Трампа

Чем дольше затягивается конфликт на Украине, тем больше в него становится вовлечена новая администрация США.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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