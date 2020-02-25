Украина завалит мир туалетной бумагой благодаря вирусу в Китае

25.02.2020, Киев, Игорь Петров

Сбои поставок китайских товаров из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, дают возможность Украине выйти на мировой рынок туалетной бумаги.

Об этом в эфире канала skrypin.ua заявил экономист Михаил Кухар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У половины мира проблема с туалетной бумагой – никто, кроме Китая, её не выпускает.

Это вопрос к Обуховскому целлюлозно-бумажному комбинату. Может, он хочет расширить внешние рынки сбыта?

Фактически, они делают дефицитный товар. В каждом кризисе есть что-то плохое и есть новые возможности», – сказал украинский экономист.