Украина завела уголовное дело на лидера крымских немцев

12.12.2022  21:16 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Судебный произвол, Украина


Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель получил уголовное дело на Украине как «рупор Кремля» и Русского мира.

Действия парламентария попадают под три статьи УК Украины и 12 лет тюремного заключения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной...

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В последнее время “прокуратура” несуществующей Автономной Республики Крым интенсивно выдвигает подозрения политическим деятелям полуострова. Их обвиняют в коллаборационизме, публичных призывах к захвату государственной власти (на Украине), отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и «глорификации» ее участников. По версии украинских следователей, Гемпель начал строить свою карьеру в «оккупационных органах власти» в 2014 году, став депутатом Государственного совета Крыма и работая в комитете народной дипломатии и межнациональных отношений.

«Будучи приглашенным гостем на разных пропагандистских телеканалах призывал к насильственному свержению власти на Украине, – уточняет “прокуратура АРК”. – Также он убеждал в легитимности оккупации части территории Украины, транслируя тезисы про «освободителей РФ» от «фашистской идеологии». Подозреваемый старался создать позитивный образ оккупантов и возвеличивал идеи «русского мира».

Отметим, что по инициативе Гемпеля, Крым до начала спецоперации регулярно посещали делегации из Германии в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым – своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов». После февраля этого года к Гемпелю стали обращаться русские немцы, которые в демократической Германии фактически подвергаются травле.

Накануне стало известно, что прокуратура несуществующего административного образования Украины начала расследование в отношении шести сотрудников телерадиокомпании «Крым». Их обвиняют в пропаганде войны.

Министра информации, связи и внутренней политики Крыма Владимира Трегуба на Украине собираются судить за коллаборационную деятельность и за распространение идей Русского мира. Ему светит до 10 лет лишения свободы.

Аналогичное дело было направлено в суд в отношении экс-министра сельского хозяйства Крыма Юрия Мигаля, который, по версии украинского “надзорного органа”, обеспечивает логистику перевозок «награбленного оккупантами украинского зерна» через полуостров. При этом Мигаль с августа покинул пост министра, который ныне занимает Андрей Савчук.

Также “прокуратура АРК” сообщила об открытии дела на сенатора от исполнительной власти Крыма Ольгу Ковитиди. На Украине ей готовятся выдвинуть обвинения по статьям «оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины», «коллаборационная деятельность». Ковитиди на Украине грозит от 10 до 12 лет.

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