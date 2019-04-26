Украина заверещала в ООН: Вслед за паспортами РФ официально введет войска в ЛДНР

26.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Вслед за выдачей российских паспортов населению ДНР и ЛНР Россия может официально ввести на Донбасс свои войска для защиты своих граждан, как это было на Кавказе во время конфликта 2008-го года.

Об этом, выступая в рамках внеочередного заседания Совбеза ООН, заявил представитель Украины в организации Владимир Ельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Она решила перейти от пятилетней мантры «их там нет» к новому реваншистскому лозунгу «они наши граждане». Мы об этом слышали, в Грузии об этом слышали. Мы все знаем, к чему приводят эти лозунги…

Более 10-ти лет после конфликта территориальная целостность Грузии еще не восстановлена. Массовая выдача российских паспортов в регионе будет легко использоваться Кремлем для оправдания и легитимизации своего военного присутствия на украинской территории. Чтобы якобы российских граждан защищать.

Это решение Кремля вновь доказывает, что тот же сценарий Москвой избирается. Это лишь плохо скрываемая попытка оправдать текущую оккупацию, это ни что иное, как искусственный предлог для того, чтобы продолжать направлять российские войска в Украину и проводить неприкрытую военную агрессию против моей страны», – заявил Ельченко.