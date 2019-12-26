Украина завидует Крыму

26.12.2019, Москва, Олег Кравцов

Уголовное дело, которое возбудили на Украине из-за запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту, не повлияет ни на туристический поток, ни на желание зарубежных гостей посещать российский полуостров.

Такое мнение в в комментарии Комсомольской правде высказал крымский политолог Николай Филиппов.

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«Никакого влияния ни на депутатов европейских стран, ни на туристов из других регионов России это уголовное дело не окажет. Надо понимать, что прокуратура Автономной Республики Крым – это фиктивная организация», – сказал Филиппов.

В свою очередь спикер парламента Крыма Владимир Константинов полагает, что украинские власти раздражает сам факт преуспевания республики.

«Они понимают, что Крым утерян навсегда, поэтому все, что у нас происходит, их раздражает и справиться с этим они не могут. Раздражает не тот факт, что пошел поезд, а сам факт нашего преуспевания. Если бы мы сейчас прозябали без света, в разбитой инфраструктуре, жаловались на жизнь – это был бы тот эффект, которого они ожидали», – отметил глава крымского парламента.

По его словам, на фоне негатива в самой Украине любая позитивная информация из Крыма «торпедируются», чтобы люди не знали, что здесь происходит, прибывающие на отдых граждане Украины очень удивляются разнице между окружающей действительностью и ее интерпретацией официальным Киевом.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинский журналист признал, что Крым наглядно показал абсолютную несостоятельность Украины.