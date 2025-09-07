Украина заявила, что Россия впервые атаковала здание правительства в Киеве

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о том, что минувшей ночью во время комбинированной атаки на Киев ракетами и дронами возник пожар на крыше и верхнем этаже здания Кабмина. Огонь тушили при помощи вертолетов.

Судя по незначительным разрушениям, речь действительно идет о «падении осколков». Россия в ходе СВО еще ни разу не наносила удары по целям в правительственном квартале Киева – известно лишь о незначительном повреждении стекол в одном из зданий комитетов Верховной рады несколько месяцев назад. Более того, буквально накануне была возобновлена трансляция заседаний парламента Украины, проведение которых ранее было засекречено под предлогом соображений безопасности.