Украина заявила о поражении С-400 в Крыму. НАТОвское видео это не подтверждает

Михаил Рябов.  
23.08.2023 14:00
  (Мск) , Москва
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Дзен, Крым, НАТО, Россия, Сюжет дня, Украина


Главное  управление разведки Украины заявило о поражении системы ПВО С-400 в Крыму в районе мыса Тарханкут, сопроводив сообщение кадрами взрыва, снятого с воздуха. Перед этим украинские паблики распространяли кадры задымления, якобы сделанные возле села Оленевка.

Официальных комментариев российской стороны нет. Однако телеграм-канал «Рыбарь», основанный Михаилом Звинчуком, подтверждает украинский удар, но, изучив украинский ролик, приходит к выводу, что победные реляции Киева об уничтожении дорогостоящего ЗРК «Триумф» не соответствуют действительности.

Главное  управление разведки Украины заявило о поражении системы ПВО С-400 в Крыму в районе...

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«Утром 23 августа украинские формирования вновь атаковали полуостров Крым. Под удар попал мыс Тарханкут, на котором размещены несколько военных объектов, и за которым ВСУ активно наблюдали на протяжении нескольких недель, в том числе с помощью спутников НАТО.

Только в этот раз ВСУ изменили тактику: сначала два беспилотника, вероятно, Mugin-5, взлетевшие из Кривого Рога, приблизились на расстояние 30-40 км к полуострову и вызвали на себя огонь средств ПВО.

Беспилотники были сбиты, но практически сразу после пуска зенитных ракет со стороны моря были выпущены три украинские ракеты…

Только под удар попал ЗРК С-300, а не С-400, а также бензовоз, но интересен и факт того, что уничтожение ЗРК попало на камеру БЛА», – пишут авторы «Рыбаря».

Они предполагают, что ракеты могли быть запущены со стороны острова Змеиный или же катеров (буквально накануне Минобороны РФ сообщало об уничтожении двух украинских катеров в Черном море).

«Классика. Перегрузка ПВО высоколетящими дронами и удар низколетящими ракетами. Это объясняет, почему столько дней кружили в воздухе НАТОвские разведчики. Это лабораторная работа НАТО по уничтожению комплекса ПВО С-400 явно дело рук не украинцев. Если ты не уничтожаешь ПВО Одессы, из Одессы уничтожают твою ПВО. В качестве подготовки. Возможно, в ночь с 23 на 24 августа последует карательный/пропагандистский удар по мирному Крыму, по складам, по флоту», – опасается в своем блоге радиоведущий Дмитрий Конаныхин.

Волонтер Владимир Романов, помогающий СВО, обращает внимание на обнародованные ГУР МО кадры.

«Отдельно следует отметить тот факт, что противник имеет возможность производить фиксацию поражения средствами объективного контроля над Крымом в режиме «реального времени», – комментирует Романов.

По словам волонтёра, «разведка США передает Украине максимально полную информацию о местонахождении всех систем ПВО в Крыму. С обновлением каждые несколько часов».

Паблик «Военный осведомитель» отмечает, что в последние дни «над Черным морем и Румынией было замечено рекордное количество разведывательных самолетов и БПЛА НАТО».

Политолог Александр Дудчак полагает, что, если информация о поражении российского объекта в Крыму подтвердится, это ставит вопрос о борьбе с НАТОвскими беспилотниками, дежурящими возле полуострова.

«Значит, все эти телодвижения западной разведавиации в Черном море были целенаправленны. И зоны «нейтральности» воздушного пространства по прежним стандартам уже не актуальны», – считает Дудчак.

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