Украина заявила о потоплении еще одного российского корабля

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина заявила о потоплении большого десантного корабля «Цезарь Куников» в результате удара по нему морских дронов в открытом море в районе Южного берега Крыма, распространив видео атаки. Российская сторона официально никак не комментирует ЧП, лишь считающийся близким к погранслужбе канал «Два майора» сообщает, что весь экипаж жив.

Подобные же неофициальные сообщения были совсем недавно о малом ракетном катере «Ивановец» – писали, что он получил пробоину от морского беспилотника и пошел ко дну, но всех моряков успели снять с борта и спасти.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«По моим данным все так и есть. Корабль какое-то время был на плаву, за его жизнь боролись, но повреждения оказались очень сильными, и он затонул. Экипаж полностью спасен… Лично у меня возникает все больше и больше вопросов к руководству ЧФ. Не слишком ли много глупых потерь?» – указывает обозреватель Юрий Подоляка.

«НАТО, устроившее форменную охоту за российскими БДК, жертвой которой сегодня стал «Цезарь Куников», преследует гораздо более широкий спектр интересов, чем чисто тактический – сорвать гипотететический морской десант в Одессе. Но есть и более долгосрочная задача – максимально затруднить снабжение российского контингента в Сирии, Африке и далее – везде», – поясняет обозреватель Михаил Онуфриенко.

«Из шести кораблей данного проекта, входивших в состав ЧФ РФ, – на данный момент в строю осталось два», – напоминает военкор Владимир Романов.

Телеведущий Анатолий Кузичев уверен, что атака координировалась НАТО.

«Про каждый наш подбитый корабль – а их всё больше – мне особенно больно читать. Теперь вот БДК «Цезарь Куников». Официального подтверждения пока нет, но судя по всему, это правда. Каюсь, я сам ржал, когда укр.военные важно рассуждали о тактике «тысячи порезов» и т.д. Их флот – два корыта и наш… Сравнили тоже, ха-ха. А вот не ха-ха. Другое дело, что никакого «их флота» в природе не существует. Не существует и «украинских морских беспилотников». А вот британские существуют. И целеуказание, разведка и пр. тоже есть. И тоже не украинские. Боюсь, мы всё ближе подходим к известной каждому врачу истине, что лечить нужно причину болезни, а не проявления», – пишет Кузичев.

«Естественно сейчас появится много постов о том, что вот британцы всё продумали, а американцы следили с беспилотника и наводили морские дроны. Да, скорее все так и было, но я мягко скажем в недоумении от ЧФ, раз за разом пропускающего атаки на боевые корабли», – замечает военкор Герман Куликовский.

А политолог Сергей Марков обращает внимание на историческое совпадение.

«По злой иронии судьбы советский офицер Цезарь Куников погиб тоже 14 февраля. 1943 года. 12 февраля он был тяжело ранен в Новороссийске, где штурмовал немецкий плацдарм на Чёрном море, в 14 февраля умер от ран в госпитале в Геленджике. За свой подвиг он стал героем Советского Союза, его именем назван корабль, который вот сейчас сражается с фашисткой армией Украины. Чего Куников наверное не мог и предположить даже в кошмарах. И вот ровно через 81 год после его гибели неофашистские ВСУ нанесли удар по кораблю его имени».

«Цезарь Куников» в 2022 также получал повреждения в результате удара Украины по порту Бердянска во время разгрузки боеприпасов к РСЗО. Тогда командир корабля скончался от полученных ранений, однако сам БДК после ремонта удалось вернуть в строй. Увы, как оказалось, ненадолго.