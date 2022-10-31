Украина заявила о выходе 12 судов с зерном без согласования с Москвой

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Новости Украины

Несмотря на то, что Россия объявила о приостановке «зерновой сделки», Украина заявила о выходе из своих портов вышли 12 судов с зерном.

Такие данные в своем блоге привел спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» сегодня вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Среди них балкер IKARIA ANGEL с украинской пшеницей для Эфиопии, находящейся на грани голода. Это седьмое судно, зафрахтованное в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН. Вместе с тем, проход в украинские порты под загрузку разрешен 4 судам, которые накануне прошли инспекцию СКЦ с участием всех сторон, включая представителей России», – написал Братчук.

Бывший депутат Верховной рады и боевик террористического батальона «Азов» Игорь Мосийчук не скрывает злорадства.

«Свободный мир на российский шантаж не поддался! ООН, Украина и Турция продолжили вывоз зерна с Украины, просто поставив Россию перед фактом», – написал он.

По мнению российского политтехнолога Марата Баширова, российские военные должны остановить данные суда.

«По идее мы должны их остановить. А если не согласятся, то принудить. Это потребует высадки десанта на борт. И это опасно. Кто даст гарантию, что там нет засады?» – написал Баширов.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев объяснил, чем может обернуться бездействие России:

«Если не потопить корабли с зерном, то после зерна повезут оружие».

Российский обозреватель Юрий Баранчик объяснял, как использовался «зерновой коридор» для поставок боеприпасов для ВСУ.

«Зерновая сделка» прикрывала канал поставок оружия на Украину. Суда, доставившие получателям зерно, при обратном следовании на Украину загружались оружием. Делалось это после прохождения Босфора в открытом море с болгарских и/или румынских судов. Была хитрость. Грузили не более, чем на 10-20%, чтобы по осадке не была видна загрузка. Якобы пустые суда возвращались на Украину. Оружие с них выгружалось по ночам. Таким образом, судно с массой полезного груза в 20 тыс. тонн могло как минимум доставить ВСУ 2 тыс. тонн боеприпасов = 30 железнодорожных вагонов. Новый канал поставок оружия (по морю) немало способствовал успеху наступления ВСУ в сентябре», – утверждает Баранчик.

Крымский общественник Александр Талипов не исключает, что сама Украина теперь может устроить диверсию на сухогрузах, вышедших в море без согласования с москвой.

«Не исключаю, что в ближайшее время Украина может взорвать один из сухогрузов с зерном и обвинить в международном терроризме Россию».

Политолог Владимир Корнилов отмечает, что в западной прессе идёт целая волна публикаций, дискредитирующих Россию за выход из зерновой сделки после атаки на Севастополь.

«Financial Times на первую полосу выносит сегодня новость о том, как тяжело придётся бедным страна мира теперь, после того, как Россия похоронила зерновую сделку. Это не мешает газете прямо тут же рекламировать свое «расследование» на целую полосу о том, как Россия идет во все тяжкие, чтобы продавать в эти бедные страны мира зерно, якобы «украденное у Украины». Никаких противоречий в этих двух посылах газета не видит», – приводит Корнилов один из примеров.