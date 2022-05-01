Украина заявила о захвате Русской Лозовой. Что происходит под Харьковом

01.05.2022  01:29 (Мск), Харьков
Геннадий Алехин.  
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Авторская колонка, Война, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков
Новости Украины

Ход спецоперации на Украине для «ПолитНавигатора» продолжает анализировать полковник Геннадий Алехин, боевой офицер, соратник легендарного генерала Трошева, член Союза писателей России.

В одной из последних сводок генштаб ВСУ выдал «сенсационные» новости о «взятии» нескольких населенных пунктов к северу от Харькова. В частности-село Русская Лозовая. Особая изюминка заключалась в том, что в штурме якобы принимал участие сам командующий украинскими сухопутными войсками генерал Сырский. Затем информация исчезла из официальной сводки. Сегодня появилась снова, причем к вышеупомянутому населенному пункту добавились Верхняя Роганка и Прилестное.

Ход спецоперации на Украине для «ПолитНавигатора» продолжает анализировать полковник Геннадий Алехин, боевой офицер, соратник...

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Местные жители, а также пользователи соцсетей были в недоумении. Стоит пояснить, что на данный момент ВСУ и националистические формирования держат оборону по периметру кольцевой окружной автотрассы, а подразделения российской армии в основном контролируют прилегающие районы севернее Харькова и окончательно еще не закрепились. Город находится в оперативном окружении. Наши войска и подразделения Росгвардии контролируют три основные дороги, включая федеральную трассу Белгород-Харьков и прилегающие населенные пункты. Часть селений находятся в так называемой серой зоне (линия разграничения противоборствующих сторон).

Серую зону можно условно разделить на две категории. Первая – это совсем «серая», вроде Циркунов и Русской Лозовой, то есть  села, находящиеся на линии боевых действий. Здесь нет органов власти, только формируются местные администрации, у людей нет постоянной работы. Правда, военные доставляют гуманитарную помощь, пытаются наладить мирную жизнь. Но часто попадают под обстрелы. Население этих поселков (те, кто остался, а таких примерно половина) вынуждено выживать за счет натурального хозяйства.

Вторая категория –  села, где сохраняется временное присутствие (в зависимости от обстановки) как российских, так и украинских военных – так называемые крайние блокпосты. От этого менее «серыми» они не становятся.

Там периодически вспыхивают боестолкновения, активно работают артиллерия, минометы с обеих сторон.  Обычно, подобные «значительные успехи» в оперативно-тактическом  сразу выкладывают в сеть украинские пропагандисты. Сегодня выставили фото с  победными реляциями о взятии под контроль Русской Лозовой, а также наспех смонтированный  видеоролик, где местные жители благодарят «освободителей» под диктовку украинских репортеров. Где снимали сюжет, остается загадкой.

Несколькими днями ранее муссировались слухи, всевозможные страшилки о попытке захвата усиленной бронегруппой противника одного из населенных пунктов в районе международного пункта пропуска Гоптовка-Нехотеевка (граница Харьковской и Белгородской областей).

Официальные российские источники оперативно опровергли фейковую информацию. Более того, на федеральных каналах телевидения показаны сюжеты с доказательствами и комментариями участников событий.

Подразделения Росгвардии предотвратили попытку прорыва  диверсионной группы, усиленной танками и бронетехникой. Бой завязался на значительном удалении от приграничных сел. Во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями минобороны РФ в результате боя была уничтожена бронегруппа ВСУ. Позже по оперативной информации стало известно, что противник имел задачу прорваться к одному из приграничных сел, захватить заложников среди мирных граждан. Видимо, «сидельцы» в катакомбах «Азовстали» до сих пор не дают покоя киевским властям.

Совершенно очевидно, что диверсионно-разведывательные тактические группы противника пытаются прорываться в этом направлении, чтобы оттянуть часть сил и средств российской армии с северного фланга Донбасской дуги. Но оперативно-стратегического значения, влияющие на ход всей операции, подобные вылазки не имеют.

Тем временем, уже в другом районе Харьковской области(Изюм-Славянск) в ловушке оказалась довольно крупная батальонная тактическая группа  украинских вооруженных сил. Порядка тысячи военнослужащих и националистов оказались плотно прижаты к водохранилищу ,расположенному в русле реки Северский Донец. Они пытались деблокировать важный оперативный район, но оказались в мешке. С каждым днем силы и ресурсы тают, кончаются боеприпасы. По данным радиоперехватов, командование ВСУ не собирается идти на выручку. Выход один – сдаться в плен.

Так нередко поступают военнослужащие украинской армии на всем протяжении Донбасской дуги, особенно из числа новобранцев.

За минувшие дни  вырисовывается и другая  тенденция.  На передовой часто стали появляться молодые, необученные бойцы. Например, в треугольнике Рубежное – Северодонецк – Лисичанск происходит большая замена сержантского и офицерского состава. Опытных, прошедших бои военнослужащих направляют на формирование и укрепление новых подразделений. В генштабе Украины хорошо понимают, что Донбасс им не удержать, заранее готовят личный состав к боевым действиям в центральных районах.

Продолжает поступать военная помощь со стороны НАТО и их партнеров. В том числе – на харьковское направление. Здесь хотелось бы выделить несколько особенностей, на мой взгляд. В таком массовом количестве натовцы впервые за многие годы осуществляют поставки оружия, вооружения и боевой техники. И не только старых образцов. Есть  довольно эффективные системы, стоящие на вооружении в армиях НАТО. Среди них – различные системы разведки, радиоэлектронной борьбы и т.д. А это весьма серьезно, учитывая, что американцы с первых дней специальной военной операции внимательно отслеживают и «подсвечивают» ВСУ различные детали и нюансы, особенно в условиях ведения и организации обороны и диверсионно-разведывательных действий.

А как контролировать, отслеживать и уничтожать поставки военной техники и вооружения – удел профессионалов. Здесь советчики и всевозможные «диванные эксперты» не нужны. В Генштабе ВС РФ хорошо знают, какие мосты, железнодорожные узлы и коммуникации необходимо уничтожать. ВКС, наземные артиллерийские и ракетные комплексы успешно справляются с поставленной задачей.

Касательно общего хода специальной военной операции, следует заметить, что союзные войска действуют нешаблонно, с учетом мощных укрепрайонов противника. Особенно в полосе Донбасской дуги. В войсках наступающей группировки получили постоянную прописку термины: «проломить оборону» или «противник огрызается». Так и происходит. Подразделения российской армии, ДНР и ЛНР нащупывают уязвимые места и наносят удары, разламывая оборону ВСУ и нацбатов, образуя несколько котлов окружения.

Противник не может активно контратаковать. Ждет только помощи от Запада и вдохновляется призывами Арестовича «сплотиться и нанести агрессору сокрушительный удар». Но, как показывает практика – такие изощренные уловки, всевозможные попытки поднять боевой дух украинской армии достигают возможного эффекта только в соцсетях, а не на поле боя.

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