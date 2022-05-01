Украина заявила о захвате Русской Лозовой. Что происходит под Харьковом

Новости Украины

Ход спецоперации на Украине для «ПолитНавигатора» продолжает анализировать полковник Геннадий Алехин, боевой офицер, соратник легендарного генерала Трошева, член Союза писателей России.

В одной из последних сводок генштаб ВСУ выдал «сенсационные» новости о «взятии» нескольких населенных пунктов к северу от Харькова. В частности-село Русская Лозовая. Особая изюминка заключалась в том, что в штурме якобы принимал участие сам командующий украинскими сухопутными войсками генерал Сырский. Затем информация исчезла из официальной сводки. Сегодня появилась снова, причем к вышеупомянутому населенному пункту добавились Верхняя Роганка и Прилестное.

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Местные жители, а также пользователи соцсетей были в недоумении. Стоит пояснить, что на данный момент ВСУ и националистические формирования держат оборону по периметру кольцевой окружной автотрассы, а подразделения российской армии в основном контролируют прилегающие районы севернее Харькова и окончательно еще не закрепились. Город находится в оперативном окружении. Наши войска и подразделения Росгвардии контролируют три основные дороги, включая федеральную трассу Белгород-Харьков и прилегающие населенные пункты. Часть селений находятся в так называемой серой зоне (линия разграничения противоборствующих сторон).

Серую зону можно условно разделить на две категории. Первая – это совсем «серая», вроде Циркунов и Русской Лозовой, то есть села, находящиеся на линии боевых действий. Здесь нет органов власти, только формируются местные администрации, у людей нет постоянной работы. Правда, военные доставляют гуманитарную помощь, пытаются наладить мирную жизнь. Но часто попадают под обстрелы. Население этих поселков (те, кто остался, а таких примерно половина) вынуждено выживать за счет натурального хозяйства.

Вторая категория – села, где сохраняется временное присутствие (в зависимости от обстановки) как российских, так и украинских военных – так называемые крайние блокпосты. От этого менее «серыми» они не становятся.

Там периодически вспыхивают боестолкновения, активно работают артиллерия, минометы с обеих сторон. Обычно, подобные «значительные успехи» в оперативно-тактическом сразу выкладывают в сеть украинские пропагандисты. Сегодня выставили фото с победными реляциями о взятии под контроль Русской Лозовой, а также наспех смонтированный видеоролик, где местные жители благодарят «освободителей» под диктовку украинских репортеров. Где снимали сюжет, остается загадкой.

Несколькими днями ранее муссировались слухи, всевозможные страшилки о попытке захвата усиленной бронегруппой противника одного из населенных пунктов в районе международного пункта пропуска Гоптовка-Нехотеевка (граница Харьковской и Белгородской областей).

Официальные российские источники оперативно опровергли фейковую информацию. Более того, на федеральных каналах телевидения показаны сюжеты с доказательствами и комментариями участников событий.

Подразделения Росгвардии предотвратили попытку прорыва диверсионной группы, усиленной танками и бронетехникой. Бой завязался на значительном удалении от приграничных сел. Во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями минобороны РФ в результате боя была уничтожена бронегруппа ВСУ. Позже по оперативной информации стало известно, что противник имел задачу прорваться к одному из приграничных сел, захватить заложников среди мирных граждан. Видимо, «сидельцы» в катакомбах «Азовстали» до сих пор не дают покоя киевским властям.

Совершенно очевидно, что диверсионно-разведывательные тактические группы противника пытаются прорываться в этом направлении, чтобы оттянуть часть сил и средств российской армии с северного фланга Донбасской дуги. Но оперативно-стратегического значения, влияющие на ход всей операции, подобные вылазки не имеют.

Тем временем, уже в другом районе Харьковской области(Изюм-Славянск) в ловушке оказалась довольно крупная батальонная тактическая группа украинских вооруженных сил. Порядка тысячи военнослужащих и националистов оказались плотно прижаты к водохранилищу ,расположенному в русле реки Северский Донец. Они пытались деблокировать важный оперативный район, но оказались в мешке. С каждым днем силы и ресурсы тают, кончаются боеприпасы. По данным радиоперехватов, командование ВСУ не собирается идти на выручку. Выход один – сдаться в плен.

Так нередко поступают военнослужащие украинской армии на всем протяжении Донбасской дуги, особенно из числа новобранцев.

За минувшие дни вырисовывается и другая тенденция. На передовой часто стали появляться молодые, необученные бойцы. Например, в треугольнике Рубежное – Северодонецк – Лисичанск происходит большая замена сержантского и офицерского состава. Опытных, прошедших бои военнослужащих направляют на формирование и укрепление новых подразделений. В генштабе Украины хорошо понимают, что Донбасс им не удержать, заранее готовят личный состав к боевым действиям в центральных районах.

Продолжает поступать военная помощь со стороны НАТО и их партнеров. В том числе – на харьковское направление. Здесь хотелось бы выделить несколько особенностей, на мой взгляд. В таком массовом количестве натовцы впервые за многие годы осуществляют поставки оружия, вооружения и боевой техники. И не только старых образцов. Есть довольно эффективные системы, стоящие на вооружении в армиях НАТО. Среди них – различные системы разведки, радиоэлектронной борьбы и т.д. А это весьма серьезно, учитывая, что американцы с первых дней специальной военной операции внимательно отслеживают и «подсвечивают» ВСУ различные детали и нюансы, особенно в условиях ведения и организации обороны и диверсионно-разведывательных действий.

А как контролировать, отслеживать и уничтожать поставки военной техники и вооружения – удел профессионалов. Здесь советчики и всевозможные «диванные эксперты» не нужны. В Генштабе ВС РФ хорошо знают, какие мосты, железнодорожные узлы и коммуникации необходимо уничтожать. ВКС, наземные артиллерийские и ракетные комплексы успешно справляются с поставленной задачей.

Касательно общего хода специальной военной операции, следует заметить, что союзные войска действуют нешаблонно, с учетом мощных укрепрайонов противника. Особенно в полосе Донбасской дуги. В войсках наступающей группировки получили постоянную прописку термины: «проломить оборону» или «противник огрызается». Так и происходит. Подразделения российской армии, ДНР и ЛНР нащупывают уязвимые места и наносят удары, разламывая оборону ВСУ и нацбатов, образуя несколько котлов окружения.

Противник не может активно контратаковать. Ждет только помощи от Запада и вдохновляется призывами Арестовича «сплотиться и нанести агрессору сокрушительный удар». Но, как показывает практика – такие изощренные уловки, всевозможные попытки поднять боевой дух украинской армии достигают возможного эффекта только в соцсетях, а не на поле боя.