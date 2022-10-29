Украина заявила об успехе ВСУ в ЛНР. Так ли это?

«Трасса Сватово-Кременная находится под контролем ВСУ», – так сказал несмешной Гайдай, украинский псевдогубернатор не принадлежащей украинцам Луганщины. Правда, на следующий день Гайдая поправил представитель восточной группы ВСУ: «Трасса находится под ОГНЕВЫМ контролем».

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Что значит «под огневым контролем»? Это значит, что дорога находится в пределах поражения украинской артиллерии. Наши позиции, естественно, простреливаются украинской артиллерией, украинские позиции – нашей. На то и фронт. Так что громкие заявления Гайдая, как и всегда, остаются просто трёпом. Он уже неоднократно на словах «брал под контроль территорию ЛНР».

На деле же украинцы уже почти месяц пытаются рассечь дорогу от Кременной до Сватово. Пару дней назад они с триумфом объявили о занятии ими Невского – маленького села на рубеже Харьковской и Луганской областей. Невское находится на левом, «луганском» берегу речки Жеребец, а от самого села до наших позиций вдоль трассы – простреливаемая низина. Село же Червонопоповка, расположенное на самой трассе, находится на высотах. С которых очень удобно простреливать украинские войска как в Невском, так и случае попыток их выдвижения к Сватово или Кременной. Таким образом, находиться в Невском нет никакого смысла.

А попытки укропов подойти к Червонопоповке (а, следовательно, к трассе!) постоянно приводят к поражению их нашим огнём. Так, буквально на днях мы уже писали о шести сожженных украинских танках. А вчера утром атакующие при поддержке бронетехники украинские войска мало того, что были отброшены, так ещё и успешно накрыты залпами наших ГРАДов.

Да, Сватовское направление было избрано командованием ВСУ приоритетным, наряду с Херсонским. Но при всей своей оснащенности натовским вооружением, укропы не смогли преодолеть стойкость обороны Русской армии и войск ЛНР (процесс их перехода в состав ВС РФ ещё не закончен).

Кроме того, наступать украинцам мешает погода – последние недели район Сватово-Кременная-Лисичанск накрыли дожди. И, пользуясь благоприятными обстоятельствами, наши не только отбивают все атаки, но и накапливают силы для новых побед.