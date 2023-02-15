Украина жалуется, что резервы для наступления пришлось использовать в обороне

Украина вынуждена использовать резервы, которые она готовила для наступления, в нынешних оборонительных боях под Марьинкой, Угледаром и Артемовском.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Рахманина, это касается и западной бронетехники, из которой Киев планировал сформировать «ударный кулак».

«Их использование имеет смысл, если они будут сведены в тактические объединения, то есть бригады. И использовать их, учитывая небольшое количество, использовать не в обороне, а в наступлении, не кусками, а мощным кулаком. И использовать тогда, когда вся необходимая техника будет сделана, распределена по воинским частям, подразделениям, а личный состав будет обучен и сложен. Тогда это нужно использовать. К сожалению, говорить о том, что эти образцы тяжелого вооружения, которые начали поступать, что они просто сейчас будут брошены, условно говоря, под Угледар, Марьинку или под Бахмут, – сильно сомневаюсь. Не думаю, что такое решение будет принято. Безусловно, наши военные, которые держат оборону, а сейчас мы перешли к обороне и пытаемся ее вести активно, то есть не только отступать, но и контратаковать, не только удерживать позиции, а попытаться отгонять врага, но там привлекаются ресурсы, в том числе, к сожалению, те ресурсы, бригады и подразделения, которые готовились к наступлению. Это требования войны», – сказал депутат.

«Мы вынуждены использовать часть резерва даже в оборонных операциях, используя тех людей и те образцы оружия и вооружения, которые в принципе держали для наступления – ситуация такая. Но как раз наличие ресурса, резерва – и личного состава, и сил и средств поражения, артиллерии, бронетехники – если этого нет в резерве, то у тебя шансов на наступление и на победу просто нет», – заявил Рахманин.