Украина жалуется Западу: мы не можем победить Россию без оружия

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Новости Украины

Запад «должен понять», что предоставление тяжелого вооружения Украине «не является одноразовой помощью», а должно продолжаться до «победы».

Об этом заявила в воскресенье в эфире пропагандистского телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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«Наши бойцы действительно подготовлены, наша армия действительно подготовлена. Но этой мотивации и подготовки недостаточно, чтобы победить Россию без оружия, – сказала она. – Поэтому мы открыто ставим вопрос, что нам нужна помощь западного мира, особенно в оружии. И в первую очередь речь идет о ПВО и тяжелом вооружении».

Маляр сообщила, что ситуация в Северодонецке “горячая” и постоянно меняется, поэтому сложно дать обновленную информацию о том, какая часть города контролируется Украиной.

«Никто не может сказать точно, потому что во время боев какая-то часть города сейчас может быть под контролем российских войск, но через 30 минут ситуация может кардинально измениться. Единственное, что мы можем сказать точно, это то, что вооруженные силы дают сильное сопротивление. Иначе город бы пал».

Напомним, ранее пропагандист Юрий Бутусов опроверг оптимистические реляции киевского гауляйтера Саргея Гайдая о контрнаступлении ВСУ в Северодонецке. По его словам, в реальности украинские силы огрызаются в промзоне и прилегающем к нему административном квартале. Остальной город контролируют российско-луганские силы.

«Киев постоянно находится под угрозой, – считает Маляр. – Надо понимать, что война находится в горячей фазе, а Киев остается главной целью Российской Федерации».

Маляр также рассказала об иностранных наемниках, записавшихся в так называемый «Международный легион», который, по ее словам, юридически входит в состав Вооруженных сил Украины.

«Интернациональный легион зарекомендовал себя в бою», в том числе под Киевом, и теперь иностранные наемники «тоже в самых горячих точках».

Напомним, ранее ПолитНавигатор сообщал о больших потерях отправленных на фронт под Харьковом иностранных наемников. Также в зоне боевых действий зафиксированы ликвидация наемников из Франции и Австралии.