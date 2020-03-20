Украина ждет американские гранатометы для «эффективного подавления той стороны»

20.03.2020, Киев Ольга Козаченко

Киев обсуждает возможность ускорения поставки на Украину партии снайперских винтовок и гранатометов из США.

Об этом в интервью киевскому сайту «Апостроф» заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, отвечая на вопрос, какую военную помощь из США может ожидать Киев.

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По словам посла, американская сторона ждет от Украины конкретного списка вещей, которые нужны Украине для включения в список помощи на 2021 год. Он говорит, что пока минобороны Украины такой список не предоставило, хотя и занимается его подготовкой.

Также было скзаано, что до конца этого года запланирована передача трех кораблей Island вдобавок к двум поступившим в прошлом году.

«Плюс, и это новая информация, рассматривают американцы возможность передать нам для начала хотя бы один корабль среднего класса – более крупный, называется MarkVI, который сейчас находится на вооружении у Военного флота США. Он бы нам очень не помешал», – говорит дипломат.

Он также сообщил, что оставались неиспользованными 30 миллионов долларов, поскольку американская сторона не могла определить поставщиков.

«Речь идет о поставках снайперских винтовок и гранатометов – это то, что нам на Донбассе нужно еще «на вчера». Военные говорят, что гранатометы – наиболее эффективное средство для подавления провокационных обстрелов с той стороны. Сейчас идут разговоры о том, чтобы ускорить эту поставку и в течение месяца это оружие поступило в Украину. А на следующий год американская сторона планирует нам поставить еще одну партию Javelin’ов. Это я называю только самые известные позиции в поставках. Все это уже находится в пути или в процессе решения. Задержек по поставкам нет», – утверждает Ельченко.