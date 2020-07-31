31.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Война, Кризис, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина
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Украина – жертва преступного сговора 2014 года


Управление страной осуществляется извне международными мошенниками, которые назначили свою администрацию.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина фактически оккупирована международными мошенниками, которые в сговоре с украинскими олигархами захватили власть, все ключевые государственные посты, оседлали все финансовые потоки страны, направили их в собственные карманы, вывели в оффшоры и украли.

Вот эта модель развития нашей страны наблюдается в течение последних шести лет, и об этом говорят многие. В 2014 году Порошенко в составе преступной группы, в которую входят международные аферисты и мошенники, совершил в Киеве силовой государственный переворот под прикрытием массовых акций протеста.

Вот эти так называемые герои Майдана, которые впоследствии захватили все ключевые посты в Украине, они вовсе не герои, а преступники, совершившие государственный переворот с целью незаконного личного обогащения. Сотня людей, которых убили на Майдане, и тысячи пострадавших людей были жертвами их преступного сговора.

Люди погибали, веря в чистую идею, а фактически их вытолкнули на заведомую смерть ради банального захвата власти с целью личного обогащения. Эти обогатились, а те отправились на кладбище.


Страна находится под полным внешним контролем и управлением, и все наши великие начальники, включая президента страны, такими не являются. Они руководители колониальной администрации», – заявил Ренат Кузьмин.

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